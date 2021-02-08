"Сядь и закрой рот, стерва". Болельщицу вывели с арены после перепалки с Леброном

Инцидент случился за 8 минут до конца встречи при счёте 86:78 в пользу "Лейкерс". Девушка, которую в результате конфликта охрана вывела из арены вместе с подругой, заявила, что баскетболист оскорблял её мужа, а потом и её саму.

"Мы наслаждались игрой, Джеймс посмотрел на моего мужа и что-то ему сказал. Я встала и сказала: "Не разговаривай так с моим мужем. Ещё раз заговоришь с ним, я тебя урою". Он ответил: "Сядь и закрой свой рот, стерва". Я сказала, чтобы он не называл меня так и сам валил отсюда", - рассказала девушка в своих соцсетях.

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll — SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2021

СМИ сообщают, что всё началось с того, что Леброн сделал замечание мужчине, который смотрел баскетбол без маски, а за мужа вступалась его жена. Сам баскетболист после игры заявил, что не стоит уделять столько внимания этому конфликту.

"Не думаю, что их нужно было выгонять, но они, возможно, выпили и могли продолжить, поэтому судьи сделали то, что должны были сделать", - приводит слова Леброна CBS Sports.

Матч, кстати, завершился победой "Лейкерс" со счётом 107:99, но после случившегося все обсуждают не встречу двух команд, а поведение яркой блондинки, которая оказалась женой 60-летнего местного бизнесмена Криса Карлоса.

Девушку зовут Джулиана и она является инфлюенсером в Instagram. В своей ленте она в основном публикует истории о роскошных путешествиях, распаковку дизайнерской одежды и косметических товаров.

За всем этим следит 83 тысячи подписчиков и можно быть уверенным, что конфликт со звездой НБА только приумножит их количество. Правда, Джулиана решила закрыть аккаунт от тех, кто на неё не подписан. Видимо, армия фанатов баскетболиста "Лейкерс" решила отомстить за своего кумира и направила свой гнев в адрес девушки из Атланты.