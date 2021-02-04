Правительство отложило принятие решений о продлении режима ЧС и изменений в ограничениях

Видео: Видео: Запись пресс-конференции после заседания правительства

В удаленной пресс-конференции приняли участие: Министр здравоохранения Даниелс Павлютс;

Министр финансов Янис Рейрс;

Министр экономики Янис Витенбергс;

Министр культуры Наурис Пунтулис.

Правительство в целом отложило три существенных решения - продление ЧС до 6 апреля, расширение ассортимента товаров в магазинах и возобновление очной учебы для 1-2-х классов.

Во время пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс отметил, что в правительстве вопрос продления ЧС и изменения правил торговли стали предметом длительных дискуссий. Поэтому было принято решение перенести принятие решений на утро пятницы, 5 февраля.

Павлютс отметил, что любые изменения и послабления ограничений необходимо тщательно обсудить, в том числе вопрос возобновления очной учебы для младших классов.

В четверг правительство поддержало информационный доклад Министерства здравоохранения, который предусматривает дальнейший пересмотр ограничений из-за Covid-19 по принципу светофора.