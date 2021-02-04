Чт, 4.02.2021
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Правительство отложило принятие решений о продлении режима ЧС и изменений в ограничениях

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

В четверг, 4 февраля, Кабинет министров планировал принять решение о продлении режима чрезвычайной ситуации до 6 апреля и изменении некоторых ограничений. Однако принятие решений было перенесено на 9 утра 5 февраля. RUS TVNET представляет пресс-конференцию по итогам заседания. 

Видео: Видео: Запись пресс-конференции после заседания правительства 

 В удаленной пресс-конференции приняли участие:

  • Министр здравоохранения Даниелс Павлютс;
  • Министр финансов Янис Рейрс;
  • Министр экономики Янис Витенбергс;
  • Министр культуры Наурис Пунтулис.

Правительство в целом отложило три существенных решения - продление ЧС до 6 апреля, расширение ассортимента товаров в магазинах и возобновление очной учебы для 1-2-х классов.

Во время пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс отметил, что в правительстве вопрос продления ЧС и изменения правил торговли стали предметом длительных дискуссий. Поэтому было принято решение перенести принятие решений на утро пятницы, 5 февраля.

Павлютс отметил, что любые изменения и послабления ограничений необходимо тщательно обсудить, в том числе вопрос возобновления очной учебы для младших классов.

В четверг правительство поддержало информационный доклад Министерства здравоохранения, который предусматривает дальнейший пересмотр ограничений из-за Covid-19 по принципу светофора. 

Отложен также вопрос об отмене ограничений по ассортименту товаров в определенных магазинах и о возобновлении очного обучения в 1-2-х классах.

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