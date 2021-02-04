С пятницы любой желающий сможет подать заявку на получение вакцины против Covid-19

Это будет первый из запланированных способов подачи заявки на получение вакцины.

Жители, которые будут зарегистрированы на этом сайте, получат напоминание, когда подойдет их очередь пройти вакцинацию. При необходимости дату вакцинации можно перенести.

✅ No piektdienas, 5. februāra plkst. 10.00 ikvienam būs iespēja reģistrēties savai vakcīnai pret Covid-19 agrīnās pieteikšanās vietnē https://t.co/lSimceNtwn.



➡️ Tas būs pirmais no plānotajiem veidiem, kā iedzīvotāji varēs pieteikties vakcīnas saņemšanai. pic.twitter.com/5uBCvGdpOs — Veselības ministrija (@veselibasmin) February 4, 2021

NVD напоминает, что более ранняя регистрация не будет автоматически означать более высокое место в очереди - приоритет будет отдаваться приоритетным группам или людям, жизнь или здоровье которых наиболее подвержены риску из-за вируса.

Список приоритетных групп для вакцинации от Covid-19: работники здравоохранения;

сотрудники центров социального ухода и их клиенты;

люди старше 60 лет;

люди с хроническими заболеваниями;

люди, живущие в одной семье с детьми с хроническими заболеваниями и иммунодепрессивными заболеваниями;

люди, ухаживающие за тяжелобольными на дому;

сотрудники образовательных учреждений;

сотрудники оперативных служб;

критические работники разных отраслей и работники предприятий, чья деятельность подразумевает контакт с большим количеством людей и невозможность соблюдать дистанцию;

остальное общество.