С пятницы любой желающий сможет подать заявку на получение вакцины против Covid-19

Это будет первый из запланированных способов подачи заявки на получение вакцины.
Жители, которые будут зарегистрированы на этом сайте, получат напоминание, когда подойдет их очередь пройти вакцинацию. При необходимости дату вакцинации можно перенести.
NVD напоминает, что более ранняя регистрация не будет автоматически означать более высокое место в очереди - приоритет будет отдаваться приоритетным группам или людям, жизнь или здоровье которых наиболее подвержены риску из-за вируса.
Список приоритетных групп для вакцинации от Covid-19:
- работники здравоохранения;
- сотрудники центров социального ухода и их клиенты;
- люди старше 60 лет;
- люди с хроническими заболеваниями;
- люди, живущие в одной семье с детьми с хроническими заболеваниями и иммунодепрессивными заболеваниями;
- люди, ухаживающие за тяжелобольными на дому;
- сотрудники образовательных учреждений;
- сотрудники оперативных служб;
- критические работники разных отраслей и работники предприятий, чья деятельность подразумевает контакт с большим количеством людей и невозможность соблюдать дистанцию;
- остальное общество.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), сайт manavakcina.lv будет лишь одним из четырех способов зарегистрироваться для получения вакцины. Планируется, что специальное приложение для телефона будет запущено в течение февраля. Это позволит подать заявку всем, кто не может или не хочет использовать www.manavakcina.lv.