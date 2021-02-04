Минздрав скептически относится к смягчению ограничений, в том числе открытию школ

По мнению Минздрава, эпидемиологическая ситуация, особенно в последние два дня, очень серьезная, и в таких условиях не следует торопиться с решениями об изменениях.

Он заявил, что поддержит усиление мер по сдерживанию Covid-19, в том числе предложение Министерства сообщения о дополнительных мерах безопасности на латвийских границах.

Также было бы желательно ввести дополнительные требования безопасности в магазинах, такие как увеличение площади на одного человека, введение контроля очередей и предоставление полиции права закрывать магазины, если эти требования не выполняются, сказал Павлютс.

Правительство должно учитывать все обстоятельства. По словам министра, возвращение школьников в школы означает не только встречи с одноклассниками и учителями из разных домохозяйств, но и перемещение и увеличение нагрузки общественного транспорта.