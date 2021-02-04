Чт, 4.02.2021
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Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
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Минздрав скептически относится к смягчению ограничений, в том числе открытию школ

ФОТО: Shutterstock

Министерство здравоохранения скептически относится к ослаблению ограничений по Covid-19, в том числе к открытию школ для младших классов, заявил сегодня на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По мнению Минздрава, эпидемиологическая ситуация, особенно в последние два дня, очень серьезная, и в таких условиях не следует торопиться с решениями об изменениях.

Он заявил, что поддержит усиление мер по сдерживанию Covid-19, в том числе предложение Министерства сообщения о дополнительных мерах безопасности на латвийских границах.

Также было бы желательно ввести дополнительные требования безопасности в магазинах, такие как увеличение площади на одного человека, введение контроля очередей и предоставление полиции права закрывать магазины, если эти требования не выполняются, сказал Павлютс.

Правительство должно учитывать все обстоятельства. По словам министра, возвращение школьников в школы означает не только встречи с одноклассниками и учителями из разных домохозяйств, но и перемещение и увеличение нагрузки общественного транспорта.

Именно поэтому Минздрав очень осторожно и скептически относится к этому шагу и обращает внимание правительства на все обстоятельства, отметил министр.

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