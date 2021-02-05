Каждая пятая жертва Covid-19 умирает у себя дома

Число смертей от подтвержденной инфекции Covid-19 в Латвии в настоящее время превышает 1200. В конце 2020 года Covid-19 был второй по частоте причиной смерти сразу после сердечно-сосудистых заболеваний, опережая онкологию и другие причины смерти.

SPKC проанализировал, что 81% пациентов с Covid-19 умерли в больницах, но в 19% случаев жизнь человека обрывалась по месту жительства - дома или в центрах социальной помощи, что для многих является единственным место жительства. Почти каждая пятая жертва Covid-19 умерла по месту жительства.

"Еще не проанализировано, были ли все эти пациенты также госпитализированы. Я не могу комментировать, возможно, пациент был выписан слишком рано, или, возможно, он не был госпитализирован вообще. Возможно, в центре социальной помощи этого человека вообще не доставили в больницу", - отметила программе специалист SPKC Санта Пилдава.

Данные Национальной службы здравоохранения показывают, что в последние месяцы было несколько дней, когда количество пациентов, выписываемых из больниц в день, превышало количество госпитализированных.

"Больница и лечение пациентов - это не список поездов. Пациенты выписываются, когда они могут быть выписаны из больницы, когда позволяет состояние их здоровья.

Например, в течение трех дней нет никаких симптомов, специфичных для Covid-19, пациенты не зависят от кислорода. В спокойном состоянии у человека нет дыхательной недостаточности. Это индивидуальный подход, а не так, что, если четыре из пяти баллов соответствуют, то мы выписываем человека", - пояснил Юрис Николаенко, и.о. медицинского директора Рижской Восточной больницы.

Например, пациент, у которого все еще есть жалобы на здоровье, может быть выписан раньше, потому что за ним будут ухаживать дома. Но те, кто живут одни, остаются дольше. В больнице подчеркнули, что лечение не является обязательным и что, если пациент захочет отправиться домой по разным причинам, ему не будет отказано в этом.

"Если пациент просится домой, и даже если его состояние здоровья для этого не подходит, его могут отпустить.

По пятницам выписывается больше пациентов. Нормальную жизнь еще никто не отменял. Есть праздники, есть субботы, воскресенья", - рассказал программе Николаенко.