Manavakcina.lv: Начинается ранняя запись на вакцинацию от Covid-19

Цель ранней записи - эффективно спланировать нагрузку кабинетов вакцинации. Людям рекомендуется не торопиться с записью в первые дни работы сайта. Первые прививки будут сделаны людям, входящим в приоритетные группы. Все обращения других людей, поступившие в течение одного календарного месяца, будут обрабатываться на единых условиях, по произвольному принципу.

Горячая линия вакцинации по номеру 8989 откроется в ближайшее время, 8 февраля, что важно для многих жителей, в том числе пожилых людей. Люди старше 60 лет являются одной из приоритетных групп, которых приглашают для вакцинации.

Cайт www.manavakcina.lv - это первый из способов, с помощью которых жители Латвии смогут подать заявку на вакцину от Covid-19. В настоящее время ведется работа по внедрению других форм регистрации. Министерство здравоохранения предоставит подробную информацию о начале регистрации каждого типа.

Сайт www.manavakcina.lv скоро будет доступен и на русском языке.

В целом жители Латвии смогут зарегистрироваться на вакцинацию четырьмя способами - на сайте www.manavakcina.lv, позвонив по бесплатному номеру, работодатели смогут подавать списки своих сотрудников, а также через семейного врача.

Приоритетными группами населения являются: медицинские работники, сотрудники центров долгосрочного социального ухода и их клиенты, лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, лица, проживающие в одном домохозяйстве с детьми с определенными хроническими и аутоиммунными заболеваниями, лица, ухаживающие за тяжелобольными на дому, сотрудники образовательных учреждений, сотрудники оперативных служб, ответственные сотрудники, идентифицированные по отраслям, сотрудники компаний, которые вступают в контакт с большим количеством людей и где расстояние в два метра не может быть соблюдено, а затем все остальное население.