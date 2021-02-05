Ждать час ради записи на вакцину: из-за наплыва желающих на портале manavakcina.lv создалась "очередь"

"В настоящее время на сайте очень много посетителей. Чтобы обеспечить его работу, создана виртуальная очередь. Не волнуйтесь, время записи на вакцину не повлияет на время ее получения", - говорится в опубликованном на сайте заявлении.

Также размещено предупреждение не закрывать страницу: "Как только придет ваша очередь, вы будете перенаправлены на manavakcina.lv".

Каждому посетителю указано примерное время ожидания. По данным агентства LЕТА, сначала это было больше часа, через 10 минут стало доступно окно "Записаться на вакцину", однако зарегистрироваться не удалось, так как сразу же появилось сообщение о том, что эта услуга недоступна.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в Twitter пояснил, что сайт manavakcina.lv работает, а задержки возникают на этапе аутентификации через Latvija.lv.

"Все будет хорошо, никто никуда не опоздает.

Все заявки в рамках каждого месяца будут распределяться случайным образом", - заверяет министр.

Как сообщалось, 5 февраля в 10 часов утра началась ранняя запись на вакцинацию от Covid-19 на специально разработанном сайте www.manavakcina.lv, сообщили агентству LЕТА в Министерстве здравоохранения.

Цель ранней записи - эффективно спланировать нагрузку кабинетов вакцинации. Людям рекомендуется не торопиться с записью в первые дни работы сайта. Первые прививки будут сделаны людям, входящим в приоритетные группы. Все обращения других людей, поступившие в течение одного календарного месяца, будут обрабатываться на единых условиях, по произвольному принципу.

Горячая линия вакцинации по номеру 8989 откроется в ближайшее время, 8 февраля, что важно для многих жителей, в том числе пожилых людей. Люди старше 60 лет являются одной из приоритетных групп, которых приглашают для вакцинации.

Cайт www.manavakcina.lv - это первый из способов, с помощью которых жители Латвии смогут подать заявку на вакцину от Covid-19. В настоящее время ведется работа по внедрению других форм регистрации. Министерство здравоохранения предоставит подробную информацию о начале регистрации каждого типа.

Сайт www.manavakcina.lv скоро будет доступен и на русском языке.

В целом жители Латвии смогут зарегистрироваться на вакцинацию четырьмя способами - на сайте www.manavakcina.lv, позвонив по бесплатному номеру, работодатели смогут подавать списки своих сотрудников, а также через семейного врача.

Приоритетными группами населения являются: медицинские работники, сотрудники центров долгосрочного социального ухода и их клиенты, лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, лица, проживающие в одном домохозяйстве с детьми с определенными хроническими и аутоиммунными заболеваниями, лица, ухаживающие за тяжелобольными на дому, сотрудники образовательных учреждений, сотрудники оперативных служб, ответственные сотрудники, идентифицированные по отраслям, сотрудники компаний, которые вступают в контакт с большим количеством людей и где расстояние в два метра не может быть соблюдено, а затем все остальное население.