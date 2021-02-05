При какой скорости включается красный свет светофора на Яунциема гатве?

Многие уже привыкли к новому порядку, введенному в Яунциема гатве в начале января, соблюдают правила и спокойно переходят как пешеходный переход, так и перекресток. В то же время есть много автомобилистов, которые недостаточно снижают скорость или даже не принимают во внимание дорожные знаки, и уже через мгновение вынуждены останавливаться на красном свете светофора, хотя пешеходов нет.

ФОТО: скриншот из программы

Поскольку Яунциема гатве довольно загружена, рано или поздно за этой машиной приезжает другая, и ее водитель также вынужден ждать, даже если его скорость не была превышена. Так, все затем оказываются в пробке и тратят топливо.

Чтобы узнать, насколько быстро нужно ехать, чтобы датчики скорости, установленные на светофоре, запустили смену световых сигналов с зеленого на красный и немного охладить бегунов, ведущий Zebra Паул Тимротс отправился прямо к светофору.

Вооружившись старым, но все еще работающим "феном", Тимротс относительно быстро обнаружил, что недостатка в автомобилистах, которым сложно удержать скорость в пределах 30 км/ч, как и в тех, кто может проехать на красный, нет. Ведущий также пришел к выводу, что радары светофора имеют определенную буферную зону, которая допускает незначительные отклонения от разрешенной скорости движения, а значит, нет необходимости держатьскорочть на уровне 29 км/ч. А вот на скорости 38-40 км/ч уже можно быть уверенным, что загорится красный.