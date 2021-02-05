В Москве проходит второй за неделю суд над Навальным. На этот раз - о "клевете на ветерана"

"Я смотрю и реально мне противно - мало того что вы этого несчастного человека, который находится в беспомощном состоянии, используете как куклу, маску нацепили. Я ходатайствую, чтобы ему дали хотя бы лечь и сняли маску. Вы издеваетесь над 95-летним человеком, просто издеваетесь. Еще вопрос кто такие фашисты и политпроституки. Его родственники им торгуют, чтобы получить денег. Если он схватится за сердце - вы будете виноваты".