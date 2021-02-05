Пт, 5.02.2021
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Алексей Навальный
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В Москве проходит второй за неделю суд над Навальным. На этот раз - о "клевете на ветерана"

Навальный в суде ФОТО: BBC News

5 февраля в Москве проходит второй за неделю суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает "Медуза". Мировой судья рассматривает дело о клевете. Ответчиком выступает Алексей Навальный. Его обвиняют в клевете в сторону участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который появился в агитационном ролике телеканала RT за поправки к Конституции России.

Заседание проходит в Бабушкинском районном суде Москвы в связи с большим числом заявок от журналистов, которые хотят присутствовать на заседании.

Очевидцы сообщают, что около суда были замечены иностранные дипломаты, в их числе - представитель посольства Великобритании в России.

Прокурор на заседании по делу о "клевете" - Екатерина Фролова, которая представляла сторону гособвинения на суде по делу Yves Rocher.

Навальный о потерпевшем ветеране: 

"Я смотрю и реально мне противно - мало того что вы этого несчастного человека, который находится в беспомощном состоянии, используете как куклу, маску нацепили. Я ходатайствую, чтобы ему дали хотя бы лечь и сняли маску. Вы издеваетесь над 95-летним человеком, просто издеваетесь. Еще вопрос кто такие фашисты и политпроституки. Его родственники им торгуют, чтобы получить денег. Если он схватится за сердце - вы будете виноваты".

Алексей Навальный обвиняется по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы. Оппозиционера могут приговорить к штрафу до 1 миллиона рублей (около 11 тысяч евро), либо к принудительным работам на срок до 240 часов.

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