В Москве проходит второй за неделю суд над Навальным. На этот раз - о "клевете на ветерана"

Заседание проходит в Бабушкинском районном суде Москвы в связи с большим числом заявок от журналистов, которые хотят присутствовать на заседании.
Очевидцы сообщают, что около суда были замечены иностранные дипломаты, в их числе - представитель посольства Великобритании в России.
Прокурор на заседании по делу о "клевете" - Екатерина Фролова, которая представляла сторону гособвинения на суде по делу Yves Rocher.
Навальный о потерпевшем ветеране:
"Я смотрю и реально мне противно - мало того что вы этого несчастного человека, который находится в беспомощном состоянии, используете как куклу, маску нацепили. Я ходатайствую, чтобы ему дали хотя бы лечь и сняли маску. Вы издеваетесь над 95-летним человеком, просто издеваетесь. Еще вопрос кто такие фашисты и политпроституки. Его родственники им торгуют, чтобы получить денег. Если он схватится за сердце - вы будете виноваты".
Алексей Навальный обвиняется по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы. Оппозиционера могут приговорить к штрафу до 1 миллиона рублей (около 11 тысяч евро), либо к принудительным работам на срок до 240 часов.