Овечкин вышел на седьмое место в погоне за рекордом Гретцки
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На этот раз 35-летний Овечкин забросил шайбу в ворота "Нью-Йорк Рейнджерс" в очередном матче регулярного чемипоната. Несмотря на это, "Вашингтон" потерпел поражение со счётом 2:4. Отметим, что в составе "Рейнджерс" три ассиста оформил Артемий Панарин.
"Да, здорово двигаться дальше. Но дело ещё не закончено. Сейчас я просто стараюсь получать удовольствие и наслаждаться моментом. Жаль, конечно, что команде не удалось набрать хотя бы очко, но ещё начало года, мы пытаемся найти свою игру", - цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Для Овечкина этот гол стал 709-м в НХЛ. В списке снайперов россиянин обошёл Майка Гартнера и вышел на седьмое место. Шестое место среди снайперов занимает Фил Эспозито, на счету которого 717 голов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки - 894 результативных броска.
В топ-5 также входят Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
В семи матчах текущего сехона Александр Овечкин набрал 8 (3+5) очков.