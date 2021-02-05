Овечкин вышел на седьмое место в погоне за рекордом Гретцки

На этот раз 35-летний Овечкин забросил шайбу в ворота "Нью-Йорк Рейнджерс" в очередном матче регулярного чемипоната. Несмотря на это, "Вашингтон" потерпел поражение со счётом 2:4. Отметим, что в составе "Рейнджерс" три ассиста оформил Артемий Панарин.

"Да, здорово двигаться дальше. Но дело ещё не закончено. Сейчас я просто стараюсь получать удовольствие и наслаждаться моментом. Жаль, конечно, что команде не удалось набрать хотя бы очко, но ещё начало года, мы пытаемся найти свою игру", - цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Для Овечкина этот гол стал 709-м в НХЛ. В списке снайперов россиянин обошёл Майка Гартнера и вышел на седьмое место. Шестое место среди снайперов занимает Фил Эспозито, на счету которого 717 голов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки - 894 результативных броска.

В топ-5 также входят Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).