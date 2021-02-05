Covid-19 в Латвии: 876 новых случаев за сутки, скончались 28 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 876 новых случаев Covid-19, скончались 28 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 876 новых случаев Covid-19, скончались 28 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 55 до 95 лет:
За последние сутки было проведено 11 495 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,6%. На данный момент Covid-19 в Латвии всего заразились 70 276 человек.