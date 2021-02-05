Пт, 5.02.2021
Навальный - уже политик, и он занимается этим не один год. Я оказалась в этом положении волею судьбы. Я не планировала стать президентом. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
1 мин для прочтения

Covid-19 в Латвии: 876 новых случаев за сутки, скончались 28 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 876 новых случаев Covid-19, скончались 28 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 95 лет:

  • пять человек в возрасте 55-70 лет,
  • двенадцать человек в возрасте 70-80 лет,
  • восемь человек в возрасте 80-90 лет,
  • три человека в возрасте 90-95 лет

За последние сутки было проведено 11 495 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,6%. На данный момент Covid-19 в Латвии всего заразились 70 276 человек.

Последние новости

НАВЕРХ
Back