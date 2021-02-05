Новое исследование: вакцина AstraZeneca может остановить вирус

Ранние данные свидетельствуют о том, что вакцина AstraZeneca может снизить распространение коронавируса и в конечном итоге предотвратить смерть от Covid-19.

Это первый раз, когда вакцина показала, что она может снизить распространение вируса, хотя эксперты говорят, что для подтверждения этого все еще требуется дополнительная информация, сообщает BBC.

Чтобы определить распространение вируса, исследователи из Оксфордского университета еженедельно проводили тесты на коронавирус у британцев, которые принимали участие в испытании вакцины. Было обнаружено, что количество положительных случаев Covid-19 снизилось на 67%. Все пациенты получили однократную дозу вакцины.

В исследовании, опубликованном в научном журнале The Lancet, говорится, что отрицательный результат означает, что в организме нет вируса или что человек не инфицирован - даже бессимптомно. В результате эти люди не могут распространять вирус дальше. На данный момент результаты исследования еще не были рассмотрены другими учеными.

Другие исследования вакцины, в свою очередь, изучали людей, у которых были симптомы Covid-19, и не все из них принимали участие в тестировании вакцины. Поэтому было сложно сказать, у скольких из вакцинированных людей не было симптомов, но они все еще распространяли инфекцию.

Однако, эксперты опасаются говорить о том, что необходимы дальнейшие исследования, прежде чем можно будет сказать, что вакцина уменьшит распространение вируса, сообщает The New York Times.