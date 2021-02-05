Фото и видео ⟩ Выбившееся из печи пламя уничтожило жилой дом
4 февраля, в 13.15 в Центр тревоги Эстонии поступил вызов из Ярва-Яани, недалеко от деревни Куксема, где, по словам звонившего, произошел пожар, пишет Rus.Postimees.
4 февраля, в 13.15 в Центр тревоги Эстонии поступил вызов из Ярва-Яани, недалеко от деревни Куксема, где, по словам звонившего, произошел пожар, пишет Rus.Postimees.
Специалист по коммуникациям Ляэнаского спасательного центра Марис Мооритс сказала, что к приезду спасателей одноэтажный дом был окутан дымом. "Жители дома вышли сами, они не в опасности. Также и домашние животное", - сказала она.
Видео: кадры с места происшествия
"По словам домовладельца, который сообщил о произошедшем, причиной пожара стало пламя, выбившееся из печи. Когда прибыли спасатели, пламени, видного за пределами дома, не было", - сказала пресс-секретарь.
К горящему дому ведет узкая дорога, что затруднило доступ спасательной технике, поэтому спасателям пришлось использовать двор соседней автомастерской.
По словам руководителя команды спасателей-добровольцев Ярва-Яани Ивара Кярнера, сначала удалось ограничить распространение огня.
В доме серьезные повреждения от огня и воды, здание стало непригодным для жизни.
На вызов откликнулись семь экипажей, как волонтеры Ярва-Яани, так и профессиональные спасатели из Коэру, Аравете и Пайде.