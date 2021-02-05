Пт, 5.02.2021
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Алексей Навальный
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Остапенко и Севастова узнали соперниц по первому кругу Australian Open

Алёна Остапенко ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийские теннисистки Алёна Остапенко и Анастасия Севастова узнали соперниц по первому кругу Открытого чемпионата Австралии.

Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко начнёт турнир против 24-летней чешки Каролины Муховой, а Анастасия Севастова померится силами с 35-летней эстонкой Кайей Канепи.

Мухова занимает 27-е место в рейтинге WTA и с 2019 года ей ни разу не удавалось преодолеть второй раунд Australian Open. Для Канепи (94 WTA) предстоящий Открытый чемпионат Австралии станет 12-м в карьере. В последние два года эстонка не смогла преодолеть первый раунд соревнований.

Для Остапенко (45 WTA) это будет уже шестой Australian Open. Её лучший результат - выход в третий раунд в 2017 и 2018 годах. Что касается Севастовой (54 WTA), то лиепайчанка примет участие в турнире в восьмой раз. До этого Анастасия дважды выходила в четвёртый раунд (2011, 2019), а в прошлом году потерпела поражение уже в первом матче.

Первый в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" пройдёт с 8 по 21 февраля.

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