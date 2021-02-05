Остапенко и Севастова узнали соперниц по первому кругу Australian Open

Мухова занимает 27-е место в рейтинге WTA и с 2019 года ей ни разу не удавалось преодолеть второй раунд Australian Open. Для Канепи (94 WTA) предстоящий Открытый чемпионат Австралии станет 12-м в карьере. В последние два года эстонка не смогла преодолеть первый раунд соревнований.

Для Остапенко (45 WTA) это будет уже шестой Australian Open. Её лучший результат - выход в третий раунд в 2017 и 2018 годах. Что касается Севастовой (54 WTA), то лиепайчанка примет участие в турнире в восьмой раз. До этого Анастасия дважды выходила в четвёртый раунд (2011, 2019), а в прошлом году потерпела поражение уже в первом матче.