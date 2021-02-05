Заседания правительства по ограничениям Covid-19 должны проходить открыто? Мнение политика

"Я за то, чтобы заседания были открытыми и вы бы знали, как все это происходит, вместо того чтобы по кусочкам вытягивать информацию у министров, причем у каждого, вероятно, будет своя история.

Есть министры, которые хотят открыть магазины, парикмахерские и тому подобное, и для этого есть основания. А есть министры, которые отвечают за здравоохранение и боятся, что произойдет, если открыть", - сказал Борданс.

Говоря о повестке дня правительства в пятницу, 5 февраля, министр не исключил, что правительство может отказаться от намерения возобновить очную форму обучения для учащихся 1-2-х классов. По его словам, на этой неделе признаков снижения заболеваемости среди детей и школьников нет.

Говоря об ограничениях, министр сказал, что видит возможности расширения торговли, но только в том случае, если это можно будет контролировать. Он убежден, что это могут делать торговые предприятия,