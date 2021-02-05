Пт, 5.02.2021
Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил. Потом я нанес еще более серьезную обиду: я не спрятался. А потом случилось вообще страшное - я участвовал в расследовании своего собственного отравления. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Глава штабов Навального: следующие митинги будут проходить весной и летом

На акцию протеста в поддержку Навального пришла не только молодежь. ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального не будут проводить митинги в его поддержку в ближайшие выходные, сообщает "Медуза" со ссылкой на слова главы сети штабов политика Леонида Волкова в эфире "Навальный Live".

По словам Волкова, следующие митинги запланированы на весну и лето.

"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени [и выборах в Госдуму]. Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами", - сказал Волков.

Как сообщает "Дождь", по словам Волкова, в планах команды Навального сделать так, "что ни один мировой лидер не будет говорит с Путиным ни о чем, кроме Алексея Навального и его освобождения".

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил условный срок Алексея Навального по делу Yves Rocher на реальный. В соответствии с приговором, политик должен будет провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

23 и 31 января в поддержку Алексея Навального прошли массовые акции в десятках городов России, а 2 февраля, сразу после оглашения приговора, его сторонники вышли на улицы Москвы и Санкт-Петербурга. Тогда на этих акциях были задержаны более 10 тысяч человек, а также возбуждено 50 уголовных дел.

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