Глава штабов Навального: следующие митинги будут проходить весной и летом

По словам Волкова, следующие митинги запланированы на весну и лето.

"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени [и выборах в Госдуму]. Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами", - сказал Волков.

Как сообщает "Дождь", по словам Волкова, в планах команды Навального сделать так, "что ни один мировой лидер не будет говорит с Путиным ни о чем, кроме Алексея Навального и его освобождения".

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил условный срок Алексея Навального по делу Yves Rocher на реальный. В соответствии с приговором, политик должен будет провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.