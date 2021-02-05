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Традиции и праздники – это постоянные ценности, поэтому по мере изменения повседневной реальности и привычек мы должны стать более творческими и найти новые способы празднования. День святого Валентина, обычно связанный с цветами, сладостями, романтическими ужинами или шоколадными сердечками, не является исключением. Такие подарки стали традицией, но во время ограничений в связи с пандемией они должны стать более практичными, специально продуманными, способными улучшить качество жизни как дарящему, так его любимому человеку.

Современные умные часы для тех, кто хочет позаботиться о себе

В наши дни традиционные романтические особенности нередко модернизируются и это обязательно относится и к подаркам. Умные часы будут отличным подарком, который можно персонализировать с помощью ремешков и циферблатов, соответствующих индивидуальному вкусу. Помимо этого, функциональность современных умных часов значительно возросла и они играют большую роль в нашей повседневной жизни – контролируют состояние здоровья, поддерживают в занятиях спортом и уменьшают ежедневный стресс. Вот почему умные часы могут стать отличным и продуманным подарком, который поможет любимому человеку заботиться о себе.

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Чтобы любимый человек мог полноценно использовать все новые и современные функции умных часов, рекомендуется выбрать одну из новейших моделей, например, Huawei Watch Fit или Huawei Watch GT 2. Эти часы сделаны с акцентом на самочувствие и активный образ жизни пользователя. Huawei Watch Fit подобны личному тренеру, который всегда доступен и обеспечивает 12 различных типов тренировок, за которыми можно следить на экране часов. Huawei Watch GT 2 станет постоянным повседневным помощником – будет контролировать скорость сердцебиения, используя очень точную функцию TruSeen 3.5, будет следить за сном с помощью TruSleep 2.0 и за стрессом – с помощью функции TruRelax. Кроме того, гарантировано, что эти часы будут работать долгое время после зарядки, чтобы пользователю не пришлось постоянно беспокоиться о зарядке часов. Huawei Watch GT 2 после одной зарядки будет работать до двух недель, а Huawei Watch Fit – 10 дней. К тому же после зарядки всего в течение 5 минут эти умные часы будут служить весь день.

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Беспроводные наушники для любителей музыки

Издавна музыка и любовь известны как эффективные способы борьбы со стрессом. Поэтому и в этот День святого Валентина можно сделать подарок своему любимому человеку прямо по этому рецепту – создать плей-лист с романтическими песнями в соответствии с музыкальным вкусом второй половинки, а также подарить современные беспроводные наушники для полноценного наслаждения музыкой. Кроме того, современные беспроводные наушники с удивительными функциями шумоподавления прекрасно продуманы и способны улучшить качество нашей жизни. Например, новые наушники Huawei FreeBuds Pro используют технологию активного приглушения шума, позволяющую наушникам снизить окружающий шум, – микрофоны, которые направлены внутрь и наружу, воспринимают и изолируют источники окружающих звуков и шума. Эти наушники обеспечивают снижение шума до 40 децибелов, позволяя вашему любимому человеку беспрепятственно слушать романтические песни и наслаждаться моментом.

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Умная технология наушников FreeBuds Pro по уровню интенсивности шума сможет определить среду, в которой вы находитесь и предложит соответствующий режим снижения шума. Например, в очень шумной среде наушники предложат режим «ультра», но при работе в офисе или удаленно, где постоянно слышны различные фоновые шумы, пригодится «уютный» или «общий» режим.

При выборе умного подарка обязательно и важно, чтобы он был совместим с другими умными устройствами. Именно поэтому наушники Huawei FreeBuds Pro или Huawei Watch Fit и часы Huawei Watch GT 2 работают безукоризненно, соединяя как с устройствами на основе Android, так и с iOS.

ФОТО: Publicitātes foto

Абсолютное внимание к любимым

Подарки всегда удивляют и радуют других, но не забывайте о таких подарках, которые невозможно купить за деньги или красиво упаковать. Особенно сейчас, когда вокруг царит неизвестность и мы живем в волнении, необходимо обратить внимание на тех, кого мы любим. Это может быть более продолжительный звонок, приятное пожелание или даже что-то такое, для чего не нужны слова, – чашка кофе утром или приготовленный ужин.