Ужесточены условия очной торговли

Предусмотрено, что в случае нарушения мер эпидемиологической безопасности надзорные органы смогут принять решение о приостановке работы торговой точки на срок до семи дней.

Торговать очно смогут магазины, в которых продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% ассортимента. 6

С понедельника, 8 февраля, концепция "безопасной торговли" должна быть введена абсолютно во всех магазинах, предусматривают поправки к распоряжению Кабинета министров.

В торговой точке и в рыночном павильоне на одного посетителя должно быть не менее 25 квадратных метров площади, люди будут запускаться в магазин строго по одному, за исключением ассистентов и детей до 12 лет, которых может сопровождать один взрослый.

Новые правила также предусматривает, что общее количество корзин или тележек, предоставленных магазином, не может превышать максимальное количество посетителей.

Документ включает новое определение торгового центра как здания общей площадью не менее 1 500 квадратных метров и по крайней мере с пятью торговыми точками или поставщиками услуг, работающими отдельно.

Информация о максимальном количестве посетителей должна быть размещена на видном месте у входа, а поток посетителей на входе и выходе из торгового центра - контролироваться. В торговом центре установлено электронное устройство регистрации потока посетителей.

Аналогичные требования предъявляются и к руководству рынков.

В каждой торговой точке необходимо назначить ответственное лицо для реализации мер эпидемиологической безопасности.