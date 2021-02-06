"Официально я мертва". Жительница Франции пытается доказать, что она жива
"Моя проблема в том, что меня объявили умершей", - говорит Жанна Пушен.
"Моя проблема в том, что меня объявили умершей", - говорит Жанна Пушен.
Это может показаться невероятным, но именно так произошло с 58-летней жительницей пригорода Лиона во Франции.
Удостоверение личности и водительские права Жанны оказались недействительны, номер социального страхования был аннулирован, действие страховки закончилось.
"Я умерла. Я умерла для судов, для государственных структур, я умерла для всех, - рассказала Жанна в интервью одному из местных телеканалов. - У меня такое чувство, что я не могу выбраться из заколдованного круга".
"Я больше никуда не хожу, потому что боюсь, что произойдет, если меня арестуют или возникнет какая-то проблема. Если нужно купить продукты, я иду по магазину, опустив голову, а то и вовсе прихожу к закрытию и стараюсь делать все очень быстро, хватая самое необходимое", - продолжает Жанна.
"Покупки делает мой муж. Я больше не сажусь за руль, как раньше. Не успев проснуться, я с нетерпением жду, когда день закончится", - признается она.
Эта проблема возникла не вчера - официально Жанна умерла три года назад.
Жанна была потрясена до глубины души, когда узнала, что официально ее нет в живых.
"Я узнала о том, что мертва, из решения апелляционного суда Лиона, - говорит женщина. - Пришли судебные приставы и сообщили мне об "ушедшей из жизни" Жанне Пушен".
У приставов было два письма: для супруга и сына Жанны.
"Прочитав эти документы, я поняла, что меня и в самом деле больше нет", - говорит она.
Похоже, проблемы для Жанны начались после того, как на нее подала в суд бывшая сотрудница.
В прошлом Жанна владела небольшой клининговой фирмой. Бывшая сотрудница компании требовала компенсации после того, как лишилась работы более 20 лет назад.
Это дело передавалось из рук в руки много лет, пока суд в Леоне не вынес решение о выплате компенсации. Но на тот момент, владелица фирмы якобы уже ушла из жизни.
Жанна утверждает, что никогда не получала повестки в суд, поэтому не могла оспорить ни финансовое урегулирование вопроса, ни свой новый статус умершей.
В конечном итоге по официальным документам Жанна оказалась мертва, а ее мужу и сыну было предъявлено выплатить 17 тыс. долларов компенсации бывшей сотруднице фирмы.
Последствия такого решения оказались далеко выходящими за финансовые рамки.
"Это напоминает поле битвы, - говорит Жанна. - Я старалась проводить дома как можно больше времени. Когда кто-то звонит в дверь, я прячусь, потому что боюсь, ведь не знаю, какие еще плохие новости ожидают меня".
Три года спустя Жанна по-прежнему безуспешно пытается убедить французскую административную систему в необходимости ее юридически воскресить.
"Я хочу, чтобы государство вернуло мне мою идентичность. Они отняли у меня это. Я хочу вернуть свою жизнь, вернуть свою семью, своего супруга и сына, мой круг общения", - говорит она.
На прошлой неделе суд провел открытое слушание, на котором адвокат Жанны выдвинул иск против французской судебной системы о ведении фальшивой документации.
Команда юристов Жанны должна доказать недействительность постановления суда о ее смерти, чтобы отменить ранее вынесенный приговор, в котором говорится о том, что она ушла из жизни.
"Самое главное - доказать то, что я жива, что я существую", - говорит она.
Никто не может утверждать наверняка, как такое могло в принципе произойти.
Адвокат Жанны Сильвен Кормье заявила в интервью новостному агентству AFP, что бывшая сотрудница компании якобы убедила всех, что Жанна Пушен умерла, не предоставив каких-либо доказательств.
"Никто даже не удосужился проверить это", - добавила адвокат.
Бывшая сотрудница ни разу не говорила об этом деле публично, и даже имя ее не разглашается, однако ее адвокат утверждает, что Жанна Пушье причастна к собственной смерти.
Защита считает, что Жанна притворилась мертвой для того, чтобы избежать официального разбирательства, и не отвечала на повестки из суда.
Обе стороны оспаривают версии друг друга. Кто бы ни был виноват в произошедшем, одно понятно наверняка - Жанна жива.
Впрочем, есть и хорошие новости - в одном ведомстве ей сообщили, что она более не числится мертвой. Правда, в списках живых ее тоже нет.
"Я в процессе воскрешения", - подытоживает она.