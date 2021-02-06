"Официально я мертва". Жительница Франции пытается доказать, что она жива

Это может показаться невероятным, но именно так произошло с 58-летней жительницей пригорода Лиона во Франции.

Удостоверение личности и водительские права Жанны оказались недействительны, номер социального страхования был аннулирован, действие страховки закончилось.

"Я умерла. Я умерла для судов, для государственных структур, я умерла для всех, - рассказала Жанна в интервью одному из местных телеканалов. - У меня такое чувство, что я не могу выбраться из заколдованного круга".

"Я больше никуда не хожу, потому что боюсь, что произойдет, если меня арестуют или возникнет какая-то проблема. Если нужно купить продукты, я иду по магазину, опустив голову, а то и вовсе прихожу к закрытию и стараюсь делать все очень быстро, хватая самое необходимое", - продолжает Жанна.

"Покупки делает мой муж. Я больше не сажусь за руль, как раньше. Не успев проснуться, я с нетерпением жду, когда день закончится", - признается она.

Эта проблема возникла не вчера - официально Жанна умерла три года назад.

Жива или мертва?

По официальным данным Жанна ушла из жизни три года назад AFP

Жанна была потрясена до глубины души, когда узнала, что официально ее нет в живых.

"Я узнала о том, что мертва, из решения апелляционного суда Лиона, - говорит женщина. - Пришли судебные приставы и сообщили мне об "ушедшей из жизни" Жанне Пушен".

У приставов было два письма: для супруга и сына Жанны.

"Прочитав эти документы, я поняла, что меня и в самом деле больше нет", - говорит она.

Решение суда

Иск против Жанны Пушен дошел до Кассационного суда - высшей судебной инстанции Франции. Getty Images

Похоже, проблемы для Жанны начались после того, как на нее подала в суд бывшая сотрудница.

В прошлом Жанна владела небольшой клининговой фирмой. Бывшая сотрудница компании требовала компенсации после того, как лишилась работы более 20 лет назад.

Это дело передавалось из рук в руки много лет, пока суд в Леоне не вынес решение о выплате компенсации. Но на тот момент, владелица фирмы якобы уже ушла из жизни.

Жанна утверждает, что никогда не получала повестки в суд, поэтому не могла оспорить ни финансовое урегулирование вопроса, ни свой новый статус умершей.

В конечном итоге по официальным документам Жанна оказалась мертва, а ее мужу и сыну было предъявлено выплатить 17 тыс. долларов компенсации бывшей сотруднице фирмы.

Последствия такого решения оказались далеко выходящими за финансовые рамки.

"Это напоминает поле битвы, - говорит Жанна. - Я старалась проводить дома как можно больше времени. Когда кто-то звонит в дверь, я прячусь, потому что боюсь, ведь не знаю, какие еще плохие новости ожидают меня".

Мы живем лишь дважды