Умер омский врач, лечивший Навального

По словам коллег, моральная нагрузка сложилась с нагрузками на работе. Медику стало плохо, его госпитализировали в собственной операционной, но спасти врача не удалось.

Телекомпания CNN связалась с соратником Навального Леонидом Волковым, который подтвердил, что Максимишин руководил лечением оппозиционера. "Сергей Максимишин возглавлял отделение, в котором лечили Алексея Навального, и руководил лечением - в частности отвечал за введение его в искусственную кому", - рассказал Волков телеканалу.

"Он знал больше кого-либо о состоянии Алексея, поэтому я не могу исключать, что он умер не своей смертью.

Но система здравоохранения в России оставляет желать лучшего, поэтому врачи в его возрасте могут умирать скоропостижно. Сомневаюсь, что его смерть будут расследовать", - цитирует Русская служба Би-би-си оппозиционера.

Напомним, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, на котором вылетел из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Без сознания Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Соратники оппозиционера заявили, что он, скорее всего, был отравлен. Омские врачи опровергли отравление.

22 августа находящегося в медикаментозной коме политика удалось доставить в Берлин. Врачи клиники "Шарите" обнаружили у него признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября было обнародовано заключение военных токсикологов спецлаборатории бундесвера о том, что в пробах, взятых у опозиционера, вне всяких сомнений выявлены следы нервно-паралитического отравляющего вещества семейства "Новичок".