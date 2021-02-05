В Эстонии главврача больницы облили неизвестной жидкостью. Задержан активист против ограничений

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, полиция задержала вчера 36-летнего мужчину и проверила его причастность к нападению на главного врача PERH. "Полицейские криминального бюро провели в четверг различные процессуальные действия и по собранным доказательствам было достаточно оснований задержать мужчину и допросить", - сказал Тамбре.

По его словам, основанием для задержания послужил прежде всего собранный вблизи места происшествия видеоматериал, а также собранные с места происшествия доказательства.

После предъявления подозрения полиция провела процессуальные действия также дома и в автомобиле этого мужчины. После допроса полиция освободила мужчину сегодня примерно в 15 часов.

"Освобождение не означает, что полиция исключает его причастность, но сейчас мужчина больше не является подозреваемым.

Мы продолжает расследовать обстоятельства нападения, ждем ответы экспертизы и делаем все, чтобы выяснить личность нападавшего и его мотив", - сказал Тамбре.

На главврача напали в среду

В среду, 3 февраля, около 19 часов незнакомец облил неизвестной жидкостью главврача Северо-Эстонской региональной больницы профессора Пеэпа Тальвинга, который в это время садился в свою машину на парковке больницы в Мустамяэ. Злоумышленник затем убежал.

По данным ERR, на сегодняшний день известно, что жидкость, которую плеснули в лицо Тальвингу, - это моча.

"Предварительная информация дает основание полагать, что нападение было не случайным, то есть преступник ждал жертву и был подготовлен к нападению", - прокомментировал случившееся руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Полиция и прокуратура для расследования случившегося начали уголовное производство.

На прошлой недели в Facebook появилось видео, как Вестеринен позвонил и поинтересовался у главы научного совета Лутсар, на что опирается в своей работе научный совет и кто устанавливает правила, на основании которых принимаются решения.