Латвия занимает пятое место по заболеваемости Covid-19 в ЕС

Заболеваемость Covid-19 в Латвии по-прежнему выше, чем средний по ЕС 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 населения. В Латвии это 560,4 случая, в то время как средний показатель по ЕС составляет 402,3 случая.
Литва в последнюю неделю января занимала шестое место по заболеваемости с совокупным показателем 533,5 случая, а Эстония - седьмое место с показателем 518,1 случая.
В европейских странах с очень строгими мерами безопасности, таких как Великобритания и Ирландия, наблюдается небольшая тенденция к снижению, в то время как, например, Португалия, Испания и Франция продолжают демонстрировать рост.
Анализ эпидемиологических данных по Латвии показывает, что заболеваемость в центрах социального ухода снизилась, а в остальной части общества выросла на 7%, особенно среди экономически активного населения.
Это может свидетельствовать о том, что во второй половине января активность населения и взаимные контакты усилились, допускает SPKC.
По сравнению с ситуацией неделей ранее динамика количества новых случаев коронавируса в Латвии увеличилась на 2,4%, и в день выявляется в среднем 773 новых случая. Среднее количество положительных тестов за последние семь дней составляет 8,0% по сравнению с 7,9% неделей ранее.
Динамика количества стационарных больных Covid-19 за последние семь дней немного снизилась. За последние семь дней госпитализировано 682 пациента, или в среднем 97 человек в день. В настоящее время в больницах проходят лечение 995 пациентов с Сovid-19, 97 из которых находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в интенсивной терапии.