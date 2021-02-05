Латвия занимает пятое место по заболеваемости Covid-19 в ЕС

Заболеваемость Covid-19 в Латвии по-прежнему выше, чем средний по ЕС 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 населения. В Латвии это 560,4 случая, в то время как средний показатель по ЕС составляет 402,3 случая.

Литва в последнюю неделю января занимала шестое место по заболеваемости с совокупным показателем 533,5 случая, а Эстония - седьмое место с показателем 518,1 случая.

В европейских странах с очень строгими мерами безопасности, таких как Великобритания и Ирландия, наблюдается небольшая тенденция к снижению, в то время как, например, Португалия, Испания и Франция продолжают демонстрировать рост.

Анализ эпидемиологических данных по Латвии показывает, что заболеваемость в центрах социального ухода снизилась, а в остальной части общества выросла на 7%, особенно среди экономически активного населения.

Это может свидетельствовать о том, что во второй половине января активность населения и взаимные контакты усилились, допускает SPKC.

Индекс репродукции вируса за неделю вырос с 0,97 до 1,06, что означает, что 100 заболевших в Латвии теоретически заражают 106 еще человек. 1

По сравнению с ситуацией неделей ранее динамика количества новых случаев коронавируса в Латвии увеличилась на 2,4%, и в день выявляется в среднем 773 новых случая. Среднее количество положительных тестов за последние семь дней составляет 8,0% по сравнению с 7,9% неделей ранее.