Пт, 5.02.2021
Если законодательная власть определила отдельные группы профессий, для которых введена обязательная вакцинация, важно, чтобы эта информация прозвучала от государства. Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
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В первый день на сайте manavakcina.lv на вакцинацию записалось более 16 000 человек

ФОТО: Shutterstock. Kolāža: TVNET

В первый день после запуска сайта manavakcina.lv, на платформе на вакцинацию от Covid-19 записались более 16 000 человек, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс у себя в Twitter.

С утра из-за наплыва желающих подать заявку на вакцинацию работа сайта была значительно замедлена. Как сообщает Минздрав, около 15.00 его работа стабилизировалась, тем не менее желающим приходится ждать регистрации в виртуальной очереди.

Цель ранней записи - эффективно спланировать нагрузку кабинетов вакцинации. Людям рекомендуется не торопиться с записью в первые дни работы сайта. Первые прививки будут сделаны людям, входящим в приоритетные группы. Все обращения других людей, поступившие в течение одного календарного месяца, будут обрабатываться на единых условиях, по произвольному принципу.

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