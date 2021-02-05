Дело Навального: Россия решила выслать дипломатов Швеции, Польши и Германии

Как говорится в сообщении МИД России, в министерство "были вызваны посол Королевства Швеция, временный поверенный в делах Республики Польша и посланник посольства Федеративной Республики Германия".

"Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу",- говорится в сообщении.

2 февраля представитель МИД Мария Захарова заявила, что в акциях в поддержку Навального в Санкт-Петербурге участвовал шведский дипломат. В шведском внешнеполитическом ведомстве категорически опровергли эти утверждения.

"Мониторинг и наблюдение за политическим развитием в стране службы входит в обязанности шведских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Шведский дипломат наблюдал за демонстрацией в Санкт-Петербурге, что является стандартной дипломатической процедурой", - сообщили в представительстве Швеции.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку дипломатов. Глава немецкого МИД Хайко Маас назвал это неоправданным решением, которое ухудшает отношения России с Европой. По его словам, если Россия не изменит это решение, то оно не останется без ответа.

МИД Польши заявил о намерении в ответ выслать и российского дипломата, рассказал РИА Новости российский посол в этой стране Сергей Андреев. Посол сообщил, что в пятницу он был приглашен в польский МИД, где с ним говорил заместитель министра Марчин Пшидач. Речь шла об объявлении Россией персонами нон грата нескольких дипломатов стран ЕС, в том числе Польши.

Жозеп Боррель, который находится сейчас с визитом в Москве, осудил решение российского МИД и призвал его пересмотреть, сообщил РИА Новости представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

Если другие страны примут решение о зеркальном ответе на эту высылку, это будет "абсолютно незаконно", заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Дипломаты, в отношении которых МИД РФ принял решение, допустили открытое вмешательство во внутренние дела России. Наши дипломатические сотрудники никогда не вмешивались во внутренние дела других государств", - заявил сенатор.

Протестные акции в поддержку заключенного под стражу политика Алексея Навального прошли 23 и 31 января во многих городах России, еще одна стихийная акция протеста состоялась 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге.

2 февраля на суд по делу Алексея Навального пришли дипломаты почти двух десятков стран, в том числе и Швеции, Польши и Германии. Всех дипломатов пустили в зал и разместили на застекленном балконе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила тогда, что поведение западных дипломатов - это "не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства, а саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России".

Решение о высылке западных дипломатов было принято в тот день, когда в Россию для обсуждения вопроса о Навальном приехал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.