Пт, 5.02.2021
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Минздрав, готовясь к третьей волне Covid-19, запросит средства для интенсивной терапии

министр здравоохранения Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Готовясь к возможной третьей волне Covid-19, Министерство здравоохранения запросит дополнительные средства для усиления отделений интенсивной терапии в больницах, заявил на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он сообщил, что на следующей неделе правительство планирует рассмотреть отчет и дополнительный запрос на ресурсы для больниц на закупку коек для интенсивной терапии, оборудования и лекарств для подготовки как клинических университетских больниц, так и региональных больниц и других больниц к возможной третьей волне.

"Это позволит нам подготовиться к ситуации, когда заболеваемость будет быстро расти", - сказал глава Минздрава.

Он напомнил, что январские зарплаты всего медицинского персонала должны быть в среднем на 25% выше. "Это еще один шаг к тому, чтобы медикам платили, чтобы им не приходилось работать на нескольких работах и они могли планировать нагрузку", - сказал министр.

Параллельно ведется работа по реформе уровней больниц и новой модели оплаты труда медицинского персонала.

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