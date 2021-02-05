Павлютс извинился за смену позиции правительства в отношении очного обучения для 1-2 классов

Видео: Пресс-конференция после заседания правительства

По его словам, в правительстве прекрасно понимают, что такая смена позиции власти с интервалом в два дня - сложная ситуация, она сбивает с толку и вызывает разные мнения в обществе.

"Мы очень хорошо понимаем, что это неприятно. В то же самое время нам, как правительству, при выборе политики ответственного антикризисного управления необходимо учитывать имеющуюся у нас информацию. И действительно, в последние несколько недель наблюдалась медленная, но устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. К сожалению, это изменилось", - сказал политик.

В четверг, 4 февраля, в ходе дискуссий эпидемиологи убедительно объяснили правительству, что тенденция заболевания повернулась в обратную сторону - в сторону увеличения. "У нас также была информация от исследователей, что в третью и четвертую недели января наблюдался значительный рост передвижения населения, а также экономическая и коммуникационная активность", - сказал министр.

По его словам, в таких ситуациях государство обязано действовать ответственно.

Правительство также получило данные о том, что очень высок уровень заболеваемости Covid-19 среди учителей дошкольных учреждений.

"Так что, пожалуйста, простите и не обвиняйте в этом изменении ситуации только министра образования. На этой неделе изменилась и позиция Министерства здравоохранения. Мы должны реагировать на ситуацию и действовать ответственно", - сказал Павлютс.

Ранее сообщалось, что правительство решило не разрешать ученикам 1-х и 2-х классов возвращаться к обучению очно, но Министерство образования и науки (IZM) разработает принцип регионального подхода к возобновлению очного обучения, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска (JKP).

Предложения министерство планирует подать правительству до 9 февраля. Вместе с Минздравом будут разработаны принципы возобновления очного обучения в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация достаточно безопасна.

"Учитывая, что в августе уже были разработаны рекомендации о том, как действовать в каждой школе, мы очень рассчитываем на этот региональный подход", - подчеркнула Шуплинска.