Сб, 6.02.2021
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Янис Витенбергс, министр экономики
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Василиса Володина назвала трех главных счастливчиков февраля по знаку Зодиака

Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина составила прогноз на февраль 2021 года и особо выделила в нем представителей трех знаков Зодиака, у которых в ближайшее время появится возможность начать новую счастливую жизнь. По словам эксперта, последний зимний месяц станет для этих людей одним из самых счастливых.

Василиса Володина уверена, что представителей этих знаков ждут новые знания и перемены в образе жизни, а также важные события и изменения внутри. Все это, по словам эксперта, будет только к лучшему, при этом многие проблемы разрешатся и связаные с ними переживания останутся в прошлом, пишет "НТР-24".

Водолей

Главными счастливчиками февраля, по прогнозу астролога, станут Водолеи. В последний месяц зимы они окунутся в настоящий водоворот событий и неожиданных, но приятных сюрпризов. Перед представителями этого знака откроется множество возможностей и перспектив в различных сферах жизни. Работа окажется особенно удачной, а все, о чем Водолеи мечтали, сбудется.

Рак

Раков астролог предупреждает, что им необходимо быть готовыми к переменам - временно придется отказаться от привычного спокойствия и стабильности. Впереди этих людей ждут глобальные перемены, но они будут исключительно хорошими. Кроме того, у Раков может вспыхнуть новая любовь - вплоть до предложения руки и сердца и свадьбы.

Козерог

Также серьезные перемены, по словам астролога, ожидают Козерогов. Эти люди пересмотрят свои взгляды на многие вещи и захотят сменить окружение. Как уверяет Василиса Володина, Вселенная будет поддерживать представителей данного знака зодиакального круга во всех их начинаниях. При этом все плохое у них с февраля будет оставаться в прошлом, а любые позитивные действия приведут к счастливой и успешной жизни.

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