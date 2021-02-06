В Зиепниеккалнсе погибла женщина - она упала в закопанную в земле бочку

Небольшие частные сады в Зиепниеккалнсе издавна использовались местными бездомными в качестве приюта. Несмотря на то, что "местные" на этой территории не меняются, никто из бездомных долго не знал, кто именно из них трагически погиб.

Один из местных жителей, бездомный Андрей, живущий неподалеку от места несчастного случая, сначала думал, что умер его сосед Александр.

"Два дня назад я видел, как он бежал по улице. С тех пор я его больше не видел", - рассказывает Андрей.

Другой сосед утверждает, что обнаруженная в бочке женщина прошлой ночью пила с уже упомянутым Александром. Предполагается, что в темноте женщина не заметила препятствия и, потеряв равновесие, упала в бочку.

"Мне только что сказал мой сосед Виктор, будто Александр нашел ее около четырех часов ночи. Оказывается, он пил вместе с ней", - говорит местный житель Василий.

"Судя по рассказам, услышанным около нашего пункта приема тары, она была такая тучная девушка. Ну, как девушка, ей еще 40 не было", - продолжает Василий. Он рассказывает, что здесь была хозяйка, сначала даже хотела выгнать их оттуда. Мужчина допускает, что семье и сыновьям хозяйки эта земля была не нужна.