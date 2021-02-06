Первые вакцины AstraZeneca могут быть доставлены в Латвию быстрее, чем планировалось

Как сообщила LETA начальник отдела коммуникаций Государственной службы здравоохранения Анна Каролина Шауле, утром в воскресенье, 7 февраля, в Латвию могут попасть 13 439 доз вакцины AstraZeneca.

Ранее ожидалось, что дозы вакцины, произведенной этим предприятием, поступят в Латвию в начале следующей недели.

Как ранее сообщал Минздрав, первые дозы вакцины AstraZeneca, доставленные в Латвию, будут предназначены для первых прививок в центрах социальной помощи.

Минздрав ранее признал, что 11 или 12 февраля в Латвию может прибыть 3600 доз вакцины Moderna, хотя в начале этой недели статус доставки еще не подтверждался. Планируется, что 1800 доз вакцины будут предназначены для первых прививок, а 1800 - для хранения. Эти вакцины можно использовать для вакцинации медицинских работников, возможно, фармацевтов.

Через неделю, 19 февраля, можно было доставить 20 738 доз AstraZeneca, хотя дата доставки еще не была подтверждена в начале этой недели. Эти вакцины могут инициировать третью фазу вакцинации.

В течение недели февраля, с 22 февраля, можно было доставить 15 600 доз вакцины Moderna, хотя в начале недели сроки доставки не были подтверждены. Эти дозы вакцины также предназначены для третьей фазы вакцинации.

По состоянию на конец февраля в Латвию могло быть доставлено 38 697 доз вакцины AstraZeneca, срок доставки которой еще не был подтвержден в начале этой недели. Дозы этих вакцин также предназначены для третьей фазы вакцинации.

В Минздраве также отметили, что Moderna временно сократила объем поставок в Евросоюз на 25%. Кроме того, у AstraZeneca также есть производственные дефекты, которые могут повлиять на поставки в первом квартале.