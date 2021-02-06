Первые вакцины AstraZeneca могут быть доставлены в Латвию быстрее, чем планировалось
Первые дозы вакцины AstraZeneca против Covid-19 в Латвии могут быть получены несколько раньше, чем предполагалось ранее.
Первые дозы вакцины AstraZeneca против Covid-19 в Латвии могут быть получены несколько раньше, чем предполагалось ранее.
Как сообщила LETA начальник отдела коммуникаций Государственной службы здравоохранения Анна Каролина Шауле, утром в воскресенье, 7 февраля, в Латвию могут попасть 13 439 доз вакцины AstraZeneca.
Ранее ожидалось, что дозы вакцины, произведенной этим предприятием, поступят в Латвию в начале следующей недели.
Как ранее сообщал Минздрав, первые дозы вакцины AstraZeneca, доставленные в Латвию, будут предназначены для первых прививок в центрах социальной помощи.
Минздрав ранее признал, что 11 или 12 февраля в Латвию может прибыть 3600 доз вакцины Moderna, хотя в начале этой недели статус доставки еще не подтверждался. Планируется, что 1800 доз вакцины будут предназначены для первых прививок, а 1800 - для хранения. Эти вакцины можно использовать для вакцинации медицинских работников, возможно, фармацевтов.
Через неделю, 19 февраля, можно было доставить 20 738 доз AstraZeneca, хотя дата доставки еще не была подтверждена в начале этой недели. Эти вакцины могут инициировать третью фазу вакцинации.
В течение недели февраля, с 22 февраля, можно было доставить 15 600 доз вакцины Moderna, хотя в начале недели сроки доставки не были подтверждены. Эти дозы вакцины также предназначены для третьей фазы вакцинации.
По состоянию на конец февраля в Латвию могло быть доставлено 38 697 доз вакцины AstraZeneca, срок доставки которой еще не был подтвержден в начале этой недели. Дозы этих вакцин также предназначены для третьей фазы вакцинации.
В Минздраве также отметили, что Moderna временно сократила объем поставок в Евросоюз на 25%. Кроме того, у AstraZeneca также есть производственные дефекты, которые могут повлиять на поставки в первом квартале.
По сообщениям, три вакцины против Covid-19, Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, были одобрены для использования в Европейском Союзе, но поставки всех этих препаратов задерживаются и являются небольшими, что приводит к задержкам с началом массовых вакцинаций.