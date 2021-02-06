Число новых случаев Covid-19 в Латвии снова выше 1000

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 95 лет:

один человек в возрасте 40-45 лет,

два человека в возрасте 50-60 лет,

четыре человека в возрасте 60-70 лет,

три человека в возрасте 70-80 лет,

шесть человек в возрасте 80-90 лет,

два человека в возрасте 90-95 лет.

За последние 24 часа проведено 11 439 тестов на наличие Covid-19. Доля положительных результатов составила 9,1%. Всего на данный момент Covid-19 в Латвии заболели 71 320 человек, умерли 1327 человек, что составляет 1,86% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был подтвержден у 10 824 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 567,4 случая.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 96 пациентов с Covid-19, в том числе шесть больных переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Таким образом, общее число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии за сутки сократилось на 53 человека - до 933 пациентов.

В пятницу из стационаров был выписан 131 пациент с Covid-19.