Как определить, кто ворует ваш Wi-Fi? Совет специалиста

Интернет - неотъемлемая часть нашей жизни, и перебои в связи могут причинить не только дискомфорт, но и вред, особенно тем, кто вынужден работать удаленно. Если вы обнаружите, что скорость вашего интернета не всегда ровная и загрузка новой страницы занимает больше времени, чем обычно - возможно, кто-то использует вашу сеть.

Чтобы посторонние не могли подключиться к вашей беспроводной сети, эксперт порекомендовал вам загрузить программу, которая настраивает большинство современных маршрутизаторов.

"После запуска этой программы вы увидите все устройства, подключенные к маршрутизатору, а также соответствующие журналы событий, чтобы вы могли видеть, кто и когда подключился к вашей сети. Маршрутизатор или рутеры всегда поставляются с инструкциями о том, как настроить и управлять устройством - там же должна быть информация о нужной программе", - рассказал Мясоедов.