Сб, 6.02.2021
Конечно, мы хотели бы, чтобы все торговцы возобновили работу по этой концепции, но, если смотреть на данные о заболеваемости, это слишком большой риск Янис Витенбергс, министр экономики
Янис Витенбергс, министр экономики
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Как определить, кто ворует ваш Wi-Fi? Совет специалиста

Иллюстративное фото ФОТО: Compare Fibre/Unsplash

Беспроводной Интернет, особенно в условиях глобальной пандемии, стал необходимостью для многих не только для развлечения и общения с друзьями, но и для профессиональной деятельности. IТ-специалист Павел Мясоедов рассказал РИА Новости о том, как узнать, не падает ли скорость вашего интернета из-за "незваного гостя".

Интернет - неотъемлемая часть нашей жизни, и перебои в связи могут причинить не только дискомфорт, но и вред, особенно тем, кто вынужден работать удаленно. Если вы обнаружите, что скорость вашего интернета не всегда ровная и загрузка новой страницы занимает больше времени, чем обычно - возможно, кто-то использует вашу сеть.

Чтобы посторонние не могли подключиться к вашей беспроводной сети, эксперт порекомендовал вам загрузить программу, которая настраивает большинство современных маршрутизаторов.

"После запуска этой программы вы увидите все устройства, подключенные к маршрутизатору, а также соответствующие журналы событий, чтобы вы могли видеть, кто и когда подключился к вашей сети. Маршрутизатор или рутеры всегда поставляются с инструкциями о том, как настроить и управлять устройством - там же должна быть информация о нужной программе", - рассказал Мясоедов.

Однако специалист подчеркнул, что самый надежный и в то же время самый простой способ проверить и защитить свою сеть - это установить надежный и сложный пароль - самую высокую защиту обеспечивают пароли, состоящие из прописных и строчных букв, цифр, а также знаков препинания и символов.

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