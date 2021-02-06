В каких случаях можно сдать тест на Covid-19 без направления от врача?

Если у человека появились симптомы заболевания, например, признаки острой респираторной инфекции, повышенная температура, нарушение обоняния, потеря вкуса, тест на Covid-19 можно сдавать без направления врача, предварительно подав заявку на проведение теста. В свою очередь люди, вернувшиеся в Латвию из Великобритании или Южно-Африканской Республики, могут сдать анализ даже при отсутствии симптомов болезни.

В министерстве пояснили, что такое решение было принято ввиду стремительного распространения нового штамма SARS-CoV-2 в этих странах.

Направление на анализ пациентам выдает также семейный или другой лечащий врач. В ситуациях, когда анализ необходимо провести срочно, врач указывает это в направлении.

Минздрав напоминает, что сдача теста перед планируемой поездкой за границу - платная услуга. Большинство поставщиков услуг тестирования на Covid-19 также предоставляют перевод результатов анализа, но лаборатория должна быть проинформирована о необходимости перевода до сдачи теста.