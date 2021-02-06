Сб, 6.02.2021
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Алексей Навальный
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Байден против доступа Трампа к данным американской разведки - из-за его "поведения"

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Джо Байден считает, что Дональду Трампу не следует раскрывать данные разведывательных служб страны, которые обычно предоставляют бывшим президентам, пишет "Медуза" со ссылкой на заявление Байдена телеканалу CBS.

"Из-за его эксцентричного поведения, которое не связано со штурмом Капитолия", - пояснил свои слова Байден.

Он также задался вопросом, какую пользу может принести для страны предоставление секретных данных Трампу.

"Зачем передавать ему эти материалы? Какое влияние это окажет, помимо того, что он может совершить ошибку и рассказать что-то [лишнее]?" - заявил Байден.

В настоящее время данные разведки продолжают получать бывшие президенты США - Билл Клинтон, Джимми Картер, Джордж Буш и Барак Обама.

5 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что по окончанию своего президентского срока Дональд Трамп еще не подавал запросов на дальнейшее получение данных от американской разведки. Псаки добавила, что такие запросы рассматривают сами спецслужбы - и чаще всего удовлетворяют их.

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