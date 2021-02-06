Байден против доступа Трампа к данным американской разведки - из-за его "поведения"

"Из-за его эксцентричного поведения, которое не связано со штурмом Капитолия", - пояснил свои слова Байден.

Он также задался вопросом, какую пользу может принести для страны предоставление секретных данных Трампу.

"Зачем передавать ему эти материалы? Какое влияние это окажет, помимо того, что он может совершить ошибку и рассказать что-то [лишнее]?" - заявил Байден.

В настоящее время данные разведки продолжают получать бывшие президенты США - Билл Клинтон, Джимми Картер, Джордж Буш и Барак Обама.