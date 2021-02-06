Сб, 6.02.2021
Конечно, мы хотели бы, чтобы все торговцы возобновили работу по этой концепции, но, если смотреть на данные о заболеваемости, это слишком большой риск Янис Витенбергс, министр экономики
Янис Витенбергс, министр экономики
2
1 мин для прочтения

Прокурора по делу Навального взяли под государственную защиту

Алексей Навальный ФОТО: Reuters

Государственный обвинитель по делам российского оппозиционера Алексея Навального Екатерина Фролова находится под государственной защитой, сообщает "Медуза" со ссылкой на источники "Интерфакса" и "МБХ медиа".

По информации обоих изданий, к Фроловой приставлена личная охрана. С чем это связано, на данный момент не уточняется.

Фролова уже появлялась в сопровождении людей в штатском на заседании 2 февраля о замене Навальному условного срока на реальный, а также на рассмотрении дела против Навального о клевете 5 февраля. В обоих этих судебных процессах Фролова представляла обвинение.

Как сообщает "МБХ медиа", после заседания 2 февраля в открытый доступ выложили личные данные Фроловой, среди которых были номер ее телефона и адрес.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Навальному условное наказание по делу Yves Rocher на реальное, в результате чего политику назначили 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.

5 февраля в Бабушкинском суде Москвы начали рассматривать дело против Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Следующее заседание назначено на 12 февраля.

Последние новости

НАВЕРХ
Back