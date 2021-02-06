Прокурора по делу Навального взяли под государственную защиту

По информации обоих изданий, к Фроловой приставлена личная охрана. С чем это связано, на данный момент не уточняется.

Фролова уже появлялась в сопровождении людей в штатском на заседании 2 февраля о замене Навальному условного срока на реальный, а также на рассмотрении дела против Навального о клевете 5 февраля. В обоих этих судебных процессах Фролова представляла обвинение.

Как сообщает "МБХ медиа", после заседания 2 февраля в открытый доступ выложили личные данные Фроловой, среди которых были номер ее телефона и адрес.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Навальному условное наказание по делу Yves Rocher на реальное, в результате чего политику назначили 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.