Сб, 6.02.2021
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Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
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В Талси из горящего дома спасли человека

Иллюстративное фото ФОТО: Una Kupruka / LETA

Поздно вечером в пятницу, 5 февраля, в Талси из горящего дома спасли человека, сообщила LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

В 23:14 на этот вызов поспешили спасатели, и по приезжу обнаружили, что двухэтажный жилой дом горит открытым пламенем. Общая площадь горения составила 230 квадратных метров.

Один человек был спасен со второго этажа здания с помощью автолестницы, двоим удалось эвакуироваться до прибытия пожарных. В 3:44 пожар был потушен.

В свою очередь, в Коценском районе на В 21:32 поступил звонок о горящем одноэтажном дом. Горела площадь в 200 квадратных метров, пожар локализован. До прибытия спасателей из здания эвакуировались четыре человека.

Всего за предыдущий день сотрудники приняли участие в 43 пожаротушениях, 22 спасательных операциях и получили девять ложных звонков.

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