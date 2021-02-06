В Талси из горящего дома спасли человека

В 23:14 на этот вызов поспешили спасатели, и по приезжу обнаружили, что двухэтажный жилой дом горит открытым пламенем. Общая площадь горения составила 230 квадратных метров.

Один человек был спасен со второго этажа здания с помощью автолестницы, двоим удалось эвакуироваться до прибытия пожарных. В 3:44 пожар был потушен.

В свою очередь, в Коценском районе на В 21:32 поступил звонок о горящем одноэтажном дом. Горела площадь в 200 квадратных метров, пожар локализован. До прибытия спасателей из здания эвакуировались четыре человека.