Сб, 6.02.2021
И я в очередной раз (понимаю, надоел, ну а что мне еще остается?) призываю: не дайте себя запугать. Не дайте обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны Алексей Навальный
Алексей Навальный
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В Петербурге силовики оцепили центр города, хотя митинг на сегодня не назначен

В Санкт-Петербурге по требованию полиции закрыли станции метро "Гостиный двор" и "Невский проспект", а также остановили движение общественного транспорта в центре города, пишет "Медуза" со ссылкой на городской комитет Санкт-Петербурга по транспорту.

Ранее петербургское издание "Фонтанка" сообщило, что в центре Петербурга с утра ограничено движение. Некоторые улицы перекрыли машинами ГИБДД, а также уборочной техникой, а вокруг Вечного огня на Марсовом поле установили ограждения. "МБХ медиа" и Telegram-канал "Автозак Live" сообщили о большом количестве силовиков в городе.

Причину перекрытий в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не назвали, но сослались на распоряжение с грифом секретности, пишет "Фонтанка". "Автозак Live" сообщает, что происходящее может быть связано с анонсом протестной акции "ярых сторонников Навального", информация о которой появилась в одном из Telegram-каналов, не имеющим отношения к оппозиционеру.

Также, утром 6 февраля силовики пришли с обысками к петербургским активистам не менее чем по 12 адресам. Возможно, они связаны с уголовным делом о перекрытии дорог во время митинга 23 января, сообщает "МБХ медиа".

Напоминаем, что 23 и 31 января, а также 2 февраля в Петербурге прошли акции за освобождение Алексея Навального, на которых, по данным "ОВД-Инфо", было задержано более двух тысяч человек.

Позже соратники Навального объявили, что не собираются проводить митинги в выходные 6-7 февраля. Они намерены возобновить акции весной и летом 2021 года.

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