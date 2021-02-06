В Петербурге силовики оцепили центр города, хотя митинг на сегодня не назначен

Ранее петербургское издание "Фонтанка" сообщило, что в центре Петербурга с утра ограничено движение. Некоторые улицы перекрыли машинами ГИБДД, а также уборочной техникой, а вокруг Вечного огня на Марсовом поле установили ограждения. "МБХ медиа" и Telegram-канал "Автозак Live" сообщили о большом количестве силовиков в городе.
Причину перекрытий в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не назвали, но сослались на распоряжение с грифом секретности, пишет "Фонтанка". "Автозак Live" сообщает, что происходящее может быть связано с анонсом протестной акции "ярых сторонников Навального", информация о которой появилась в одном из Telegram-каналов, не имеющим отношения к оппозиционеру.
Также, утром 6 февраля силовики пришли с обысками к петербургским активистам не менее чем по 12 адресам. Возможно, они связаны с уголовным делом о перекрытии дорог во время митинга 23 января, сообщает "МБХ медиа".
Напоминаем, что 23 и 31 января, а также 2 февраля в Петербурге прошли акции за освобождение Алексея Навального, на которых, по данным "ОВД-Инфо", было задержано более двух тысяч человек.
Позже соратники Навального объявили, что не собираются проводить митинги в выходные 6-7 февраля. Они намерены возобновить акции весной и летом 2021 года.