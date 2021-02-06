Он переехал в Псков, где регулярно посещал монастырь, а в последнее время делал это по выходным, рассказал спортсмен в интервью порталу "Чемпионат".

Хоккеист поддерживает себя в форме, тренируясь как на льду, так и в спортзале. Жердев сказал, что у него есть все условия, чтобы оставаться в хорошей физической форме.

36-летний нападающий когда-то считался одним из самых талантливых хоккеистов России, у которого было светлое будущее, но у него хромала дисциплина и он часто употреблял алкоголь. 10

В 2003 году Жердева на драфте НХЛ под общим четвёртым номером выбрал "Коламбус Блю Джекетс", который теперь представляют латвийские вратари Элвис Мерзликин и Матис Кивлениекс.

В Пскове он снимает квартиру и активно тренируется. В этом российском городе, который находится недалеко от границы с Латвией, он планирует остаться до конца мая.

"Все эти две недели тренируюсь без остановки. Я занимаюсь с врачом по физической реабилитации, делаю определённые корректировки организма, хотя серьёзных травм в моей карьере никогда не было", - сказал хоккеист.

"Да, проблемы с алкоголем остались позади, дай Бог. Это всё в прошлом. Люди действительно помогли мне и поставили меня на правильный путь", - сказал Жердев, 10

который участвовал в двух чемпионатах мира в составе сборной России.

В НХЛ Жердев провёл шесть сезонов. Он участвовал в 421 матче, в котором отличился 115 голами и 146 передачами.

В строю рижского "Динамо" в сезоне-2017/2018 он сыграл в 18 матчах, в которых забил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи.

Жердев больше не следит за хоккеем так активно, как раньше. "Время от времени смотрю турнирные таблицы и проверяю результаты игр. Иногда смотрю и самые яркие моменты игр КХЛ", - сказал хоккеист. Он пока не думает о завершении карьеры и считает, что ещё может быть полезным помощником для какой-то команды.