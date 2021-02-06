Сб, 6.02.2021
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The New York Times: Россия ведет информационную кампанию против американских вакцин от Covid-19

Разработанная в России вакцина от Covid-19 "Спутник-V". ФОТО: Reuters/ScanPix

Российские СМИ, которые связаны с властями страны, ведут информационную кампанию против вакцин от Covid-19, созданных американскими компаниями Pfizer и Moderna, пишет "Медуза" со ссылкой на The New York Times.

По информации издания, кампания направлена в первую очередь на страны Латинской Америки и Восточной Европы. Ее ведут редакции телеканала RT и агентства "Спутник".

Новости отбираются таким образом, чтобы показать преимущества российского препарата "Спутник V" и внушить недоверие к препаратам от Pfizer и Moderna. Например,

в новостях пишут о смертях людей, которые получили американские вакцины, но не сообщают о последующих отчетах, в которых сказано, что эти смерти, скорее всего, не были связаны с вакцинацией.

Информационная кампания "Спутника V" активизировалась в августе.

В пресс-службе Госдепартамента США The New York Times подчеркнули, что действия российской пропаганды "подрывают глобальные усилия по прекращению пандемии".

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