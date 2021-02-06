The New York Times: Россия ведет информационную кампанию против американских вакцин от Covid-19

По информации издания, кампания направлена в первую очередь на страны Латинской Америки и Восточной Европы. Ее ведут редакции телеканала RT и агентства "Спутник".
Новости отбираются таким образом, чтобы показать преимущества российского препарата "Спутник V" и внушить недоверие к препаратам от Pfizer и Moderna. Например,
в новостях пишут о смертях людей, которые получили американские вакцины, но не сообщают о последующих отчетах, в которых сказано, что эти смерти, скорее всего, не были связаны с вакцинацией.
Информационная кампания "Спутника V" активизировалась в августе.
В пресс-службе Госдепартамента США The New York Times подчеркнули, что действия российской пропаганды "подрывают глобальные усилия по прекращению пандемии".