На сайте manavakcina.lv на вакцинацию записалось более 43 000 человек

Министерство приглашает всех жителей Латвии, достигших 18-летнего возраста, продолжать подавать заявки. Сайт manavakcina.lv - это первый из четырех запланированных вариантов подачи заявок. В ближайшее время будет открыта и телефонная линия для регистрации заявок.

Минздрав подчеркивает, что вакцинация против Covid-19 является добровольной и что первой вакцину получит население из приоритетных групп, поскольку их жизнь или здоровье подвергаются наибольшему риску из-за Covid-19. Жители приоритетной группы могут отметить это, заполнив заявку на сайте manavakcina.lv. Указывая на соответствие одной из приоритетных групп, министерство призывает к добросовестности, поскольку затем данные будут сверяться с записями о состоянии здоровья.