Сб, 6.02.2021
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Светлана Тихановская
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На сайте manavakcina.lv на вакцинацию записалось более 43 000 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За неполные два дня после запуска сайта manavakcina.lv, на платформе на вакцинацию от Covid-19 записались более 43 000 человек, сообщила специалист по коммуникациям Министерства здравоохранения (VM) Анна Страпцане.

К 19:00 в пятницу, 5 февраля, на сайт поступило не менее 21000 заявок.

Министерство приглашает всех жителей Латвии, достигших 18-летнего возраста, продолжать подавать заявки. Сайт manavakcina.lv - это первый из четырех запланированных вариантов подачи заявок. В ближайшее время будет открыта и телефонная линия для регистрации заявок.

Минздрав подчеркивает, что вакцинация против Covid-19 является добровольной и что первой вакцину получит население из приоритетных групп, поскольку их жизнь или здоровье подвергаются наибольшему риску из-за Covid-19. Жители приоритетной группы могут отметить это, заполнив заявку на сайте manavakcina.lv. Указывая на соответствие одной из приоритетных групп, министерство призывает к добросовестности, поскольку затем данные будут сверяться с записями о состоянии здоровья.

С 5 февраля жители Латвии могут воспользоваться первым из четырех запланированных способов подачи заявки и выразить желание пройти вакцинацию.

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