Звездные страсти ⟩ Состояние Аллы Пугачевой ухудшается, а Настя Ивлеева беременна?

Состояние Аллы Пугачевой ухудшается

Множество желтых изданий на этой неделе сообщили, что у Примадонны проблемы со здоровьем. Она и ее супруг Максим Галкин якобы пытаются это скрыть от поклонников. К примеру, об этом писала "Экспресс-газета".

В качестве доказательства эти издания приводят не слова медиков или тех, кто приближен к Алле Борисовне, а мнение парапсихолога - некой Натальи Федосеенко. Женщина считает, что Пугачева и Галкин прекрасно дополняют друг друга, а большая разница в возрасте не мешает их отношениям.

Федосеенко предполагет, что Пугачева столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Почему она в этом уверена - неизвестно! Конечно, Примадонна и сама призналась, что стареет.

Парапсихолог сказала журналистам, что Алла Борисовна якобы обращалась в лучшие клиники мира и делала все для того, чтобы как можно дольше иметь возможность вести активный образ жизни хотя бы ради своих маленьких детей.

Федосеенко уверена, что на данный момент певице не могут помочь даже врачи. Ее настораживает состояние Пугачевой. И эти проблемы будут только усугубляться.

Напомним, что Галкин в многочисленных интервью не раз говорил, что как только на каких-то порталах падает посещаемость - они начинают придумывать небылицы о здоровье его супруги. Недавно Максим показал, как Пугачева вместе с сыном Гарри встречают его в окне. Примадонна игриво прыгала вместе с сыном, стоя на месте.

Надеемся, что это лишь очередные слухи, и пожелаем Алле Борисовне крепкого здоровья.

Популярный блогер Настя Ивлеева беременна

Некоторое время назад появилась информация, что телеведущая Анастасия Ивлеева ждет ребенка от своего супруга Элджея. Слухи в СМИ появились после слов одного из друзей семьи. Он заявил, что Настя перестала употреблять алкоголь, сократила количество работы и начала набирать в весе. Об этом пишет Popcake.tv.

В эти слухи поверили подписчики и коллеги звезды и стали поздравлять ее с беременностью.

Настя не стала молчать и решила выйти на связь с общественностью. Она прокомментировала эту ситуацию. Телеведущая высмеяла слухи о беременности у себя в Instagram.

"Выпьем, во-первых, за друга семьи. Во-вторых - за набранные килограммы, в-третьих - за пополнение в семье", - сказала она в сторис.