В Латвию доставлена первая партия вакцины AstraZeneca

Следующие поставки вакцины запланированы на 13 февраля - 9600 доз, 20 февраля - 22 621 и 3 марта - 32 896 доз вакцины. Следует учитывать, что планируемая поставка доз вакцины Covid-19 варьируется и зависит от способности производителя обеспечить наличие нужного количества вакцин, подчеркивают в службе.

Производитель AstraZeneca пообещал поставить в Латвию 172 317 доз вакцин в первом квартале этого года, 845 179 доз вакцин во втором квартале и 254 374 дозы вакцин в третьем квартале.

Компания SIA Vakcīna отвечает за хранение и логистику вакцины в Латвии. Предприятие доставляет вакцины в специальные комнаты вакцинации.

Всего на данный момент в Латвию доставлено 41 025 доз вакцины Covid-19 - 30 225 вакцин Comirnaty от Pfizer-BioNTech, 3600 от Moderna Biotech Spain, S.L. вакцины Moderna и 7200 вакцин от производителя AstraZeneca.

Согласно отчету, эксперты Государственного совета Латвии по иммунизации рекомендовали использовать вакцину AstraZeneca для профилактики заболевания Covid-19 у людей всех возрастов от 18 лет.

Государственное агентство по лекарственным средствам Латвии заявляет, что, хотя данных клинических испытаний о влиянии вакцины на людей старше 65 лет еще недостаточно, защита ожидается с учетом иммунного ответа, наблюдаемого в этой возрастной группе, и опыта применения других вакцин. "Поскольку была получена надежная информация о безопасности в этой группе пациентов, научные эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам полагают, что вакцина также может использоваться для вакцинации пожилых людей. Ожидается, что больше информации поступит после текущих исследований с участием большинства пожилых людей", - сообщает агентство.

В то же время общая эффективность вакцины в клинических испытаниях составила около 60%.