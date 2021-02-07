Фото ⟩ Внедорожник вылетел с дороги и приземлился на деревья
Ночью в субботу, 6 февраля, на шоссе Пярну-Лихула в деревне Папсааре с дороги вылетел внедорожник Hyundai, пишет Rus.Postimees.
Ночью в субботу, 6 февраля, на шоссе Пярну-Лихула в деревне Папсааре с дороги вылетел внедорожник Hyundai, пишет Rus.Postimees.
По словам пресс-секретаря полиции, об аварийном автомобиле сообщили около четырех часов утра, передает Pärnu Postimees.
Поскольку возле автомобиля пострадавших не было и скорую помощь не вызывали, есть основание полагать, что водитель попавшего в аварию автомобиля оставил машину и ушел пешком.
Попавший в ДТП автомобиль был на обочине и после обеда.