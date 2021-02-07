Вс, 7.02.2021
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Янис Витенбергс, министр экономики
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Фото ⟩ Внедорожник вылетел с дороги и приземлился на деревья

Попавший ночью в ДТП автомобиль и днем еще стоял на обочине. ФОТО: Janek Põldots

Ночью в субботу, 6 февраля, на шоссе Пярну-Лихула в деревне Папсааре с дороги вылетел внедорожник Hyundai, пишет Rus.Postimees

По словам пресс-секретаря полиции, об аварийном автомобиле сообщили около четырех часов утра, передает Pärnu Postimees. 

Поскольку возле автомобиля пострадавших не было и скорую помощь не вызывали, есть основание полагать, что водитель попавшего в аварию автомобиля оставил машину и ушел пешком.

Попавший в ДТП автомобиль был на обочине и после обеда.

ФОТО: Janek Põldots

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