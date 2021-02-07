ВИДЕО ⟩ Нокаут года? Сэндхаген уничтожил легенду UFC за 28 секунд

Фрэнки Эдгар и Кори Сэндхаген определяли претендента на титул, который удерживает россиянин Пётр Ян. Их бой, правда, завершился так толком и не начавшись - поединок продлился 28 секунд и был завершён нокаутом после точного попадания Сэндхагена в прыжке коленом в голову Эдгара.

Несмотря на то, что 2021 год только начался, можно с уверенностью сказать, что этот удар коленом окажется в числе кандидатов на нокаут года.

Для Сэндхагена эта победа стала 14-й при двух поражениях. Эдгар проиграл 9-й бой из 34. Теперь Сэндхаген, скорее всего, встретится с победителем поединка Пётр Ян - Алджамейн Стерлинг, который состоится 7 марта.

"Эдгар - легенда, пора двигаться дальше. Хорошая победа для Кори, но трудно забыть, что сделал с ним мой следующий соперник. Посмотрим, что будет дальше", - написал Ян в Twitter.

Добавим, что в главном событии вечера встретились бойцы тяжёлого веса 32-летний россиянин Александр Волков и экс-претендент на титул чемпиона UFC 40-летний Алистар Оверим.

Бой был завершён победой на третьей минуте второго раунда техническим нокаутом в исполнении Александра Волкова.

Теперь на счету россиянина 41 поединок, 33 победы и 8 поражений. У Оверима 47 побед и 19 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.