За последние сутки в Латвии зарегистрировано 480 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек

Умершие входили в возрастные группы от 45 до 95 лет:

один человек в возрасте 45-50 лет,

два человека в возрасте 65-70 лет,

два человека в возрасте 70-80 лет,

три человека в возрасте 80-90 лет,

четыре человека в возрасте 90-95 лет.

За последние 24 часа проведено 5152 теста на коронавирус. Доля положительных результатов составила 9,3%.

Кумулятивный показатель за 2 недели на 100 тысяч жителей составил 565,7 случая. Всего в Латвии коронавирусом заболели 71 800 человек.

За последние сутки было госпитализировано 69 человек с Covid-19. Всего в больницах лежат 982 пациента с этим заболеванием. У 877 из них болезнь протекает средне-тяжело, у 105 - тяжело.