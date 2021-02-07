Вс, 7.02.2021
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  • За последние сутки в Латвии зарегистрировано 480 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек
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За последние сутки в Латвии зарегистрировано 480 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек
Госпитализировано 69 человек

Коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 480 новых случаев Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 45 до 95 лет:

  • один человек в возрасте 45-50 лет,
  • два человека в возрасте 65-70 лет,
  • два человека в возрасте 70-80 лет,
  • три человека в возрасте 80-90 лет,
  • четыре человека в возрасте 90-95 лет.

За последние 24 часа проведено 5152 теста на коронавирус. Доля положительных результатов составила 9,3%.

Кумулятивный показатель за 2 недели на 100 тысяч жителей составил 565,7 случая. Всего в Латвии коронавирусом заболели 71 800 человек.

За последние сутки было госпитализировано 69 человек с Covid-19. Всего в больницах лежат 982 пациента с этим заболеванием. У 877 из них болезнь протекает средне-тяжело, у 105 - тяжело.

За последние сутки из стационаров были выписаны 15 пациентов - всего 6 772.

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