Благодаря вакцинации в одной из больниц Риги существенно снизилась заболеваемость Covid-19

Работники больницы регулярно проходят скрининги для отслеживания заболеваемости Covid-19. Согласно результатам этого мониторинга, после начала вакцинации против Covid-19 отмечено сокращение заболеваемости среди работников больницы. Восточная больница заявляет, что

показатели заболеваемости персонала сейчас показывают четкую тенденцию к снижению.

На сегодняшний день Covid-19 в медучреждении болеют 136 работников, большую часть которых - 67,6%- составляет персонал по уходу за больными и помощники медсестер. Больница отмечает, что именно персонал по уходу за пациентами проявляет меньшее желание вакцинироваться.