"С нас хватит!": в Дании продолжаются протесты против ограничений от Covid-19

Возле здания парламента собралось около 600 протестующих. Наибольшее недовольство среди них вызвал план правительства по разработке цифровых паспортов вакцины для облегчения поездок за границу и восстановления открытого общества.

Организаторы протестов считают, что такие паспорта непреднамеренно обяжут людей пройти вакцинацию и тем самым еще больше ограничат личные свободы.

Вакцинация в Дании не является обязательной.

Протестующие прошли через центр Копенгагена с факелами, скандируя "С нас хватит" и "Свободу Дании".

На плакате протестантов премьер-министр Дании Мете Фредриксен был изображен похожим на северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Галерея: протесты в Дании

Большое количество сотрудников полиции обеспечивали безопасность во время протестов, демонстрация в целом была мирной.

Две недели назад во время подобных акций протеста сожгли куклу, напоминающую премьер-министра. В связи с этим за угрозы Фредриксену задержали двух человек.

В Дании с населением 5,8 миллиона человек зарегистрировано около 200 000 случаев нового коронавируса, 2200 человек скончались от инфекции.

Чтобы ограничить распространение Covid-19, в Дании были закрыты бары, рестораны и магазины, в которых не продаются предметы первой необходимости. Правительство продлило эти ограничения как минимум до 28 февраля.