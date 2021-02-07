Вс, 7.02.2021
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Алексей Навальный
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Галерея ⟩ Фотограф запечатлел в небе над Эстонией красивое природное явление

Вечером вчера, 6 февраля, в небе над Эстонией можно было увидеть так называемые световые столбы. Необычное явление в районе Симуна сразу же запечатлел на фото местный фотограф Янек Пярн, пишет Rus.Postimees.

Метеоролог Юри Каменик сказал, что в холодные и тихие зимние дни можно увидеть световые столбы, иногда называемые солнечными столбами, хотя зачастую солнце не имеет ничего общего с этим ореолом.

Каменик сказал, что столбики могут появляться и под источником света, тогда свет отражается от верхней основной грани кристаллов льда. "Фактически, нет никакого столба, до наблюдателей доходят просто миллионы вспышек света, которые производят впечатление столба", - сказал Каменик. 

Столбы света обычно находятся на высоте от 5 до 20° над горизонтом, но в некоторых случаях могут достигать почти зенита.

Фотограф Янек Пярн сказал, что фотографии природного явления он сделал вчера вечером около 21 часа.

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