ВИДЕО ⟩ "Рига" потерпела разгромное поражение от московского "Спартака"

Матч завершился со счётом 4:0 в пользу российской команды. Голами в составе "красно-белых" отметились Роман Зобнин (58-я минута), Эсекьель Понсе (65, пен), Виктор Мозес (84, пен) и Джордан Ларссон (90).

Отметим, что в матче не принимал участия защитник "Спартака" Самуэль Жиго, получивший ушиб бедра перед этой встречей. Также в начале матча ушиб колена получил нападающий Александр Соболев, который был заменён.

После столкновения Соболев долго лежал на газоне, держась за колено, после чего он был выведен с поля в сопровождении медперсонала.

Напомним, ранее "Рига" в ОАЭ провела контрольные матчи с петербургским "Зенитом" (0:4), "Краснодаром" (0:1), "Шахтёром" из Солигорска (0:1) и узбекистанским "Пахтакором" (2:0).

Футбольный клуб "Рига" пробудет в ОАЭ как минимум до середины февраля. Далее латвийскую команду ожидают проверочные матчи против армянских "Арарата" и "Ноа", а также московской "Родины".