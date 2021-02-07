Трагедия в зоопарке в Индонезии: два сбежавших тигра убили уборщика и нескольких животных

Обоим сбежавшим тиграм было около 18 месяцев. Они жили в зоопарке Синка, но в результате оползня, вызванного дождем, их клетка была повреждена, и они выбрались.

В субботу, 6 февраля, один из хищников был пойман после того, как в него выстрелили дротиком с транквилизатором.

Другой тигр, напротив, был застрелен, потому что животное вело себя агрессивно, и несколько попыток поймать его ни к чему не привели.

47-летний работник зоопарка был найден мертвым возле клетки, из которой сбежали хищники.

Ранее также было обнаружено, что тигры убили несколько животных, таких как страусы и обезьяны.

Местная полиция закрыла все места отдыха туристов, и людей попросили не выходить из домов.

"Сначала мы попытались поймать тигров живыми, но транквилизатор не сработал. Мы были вынуждены застрелить одного из животных, потому что оно вело себя очень агрессивно", - сказал Садтат Норс Адирахмант, глава местного агентства по охране природы.

Команда охотников очень беспокоилась, что тигры могут забрести в ближайшую деревню. Для их поиска также использовались дроны.