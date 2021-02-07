Covid-19: в Литве выявлен 491 новый случай, в Эстонии - 417

Литва

За прошедшие сутки в Литве выявлен 491 новый случай Covid-19, скончались 10 человек, сообщает статистический департамент.

За прошедшие сутки в Литве проведено 3803 анализа на Covid-19.

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 186 770 человек, подтверждено выздоровление 138 108 инфицированных, скончались 2937 человек.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 7 февраля составляет 359,8 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Литве прививки от Covid-19 получили 78 552 человека, 45 336 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.

Эстония

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 417 новых случаев Covid-19, скончались пятеро инфицированных, сообщает Эстонский департамент здравоохранения.

За прошедшие сутки в Эстонии проведено 4025 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,4%.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 47 928 человек, скончался 461 человек.

По данным департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 7 февраля составляет 543,12 случая на 100 тыс. жителей.